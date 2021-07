La Commissione parlamentare non indagherà sulla gestione italiana del Covid (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - E' polemica sugli emendamenti presentati da alcuni deputati nelle Commissioni affari esteri e affari sociali e approvati lo scorso 8 luglio in base ai quali la Commissione parlamentare d'inchiesta sul coronavirus dovrebbe occuparsi solo di quanto accaduto prima del 30 gennaio 2020, il giorno precedente alla dichiarazione d'emergenza nazionale, solo in relazione alla Cina e senza prendere in considerazione il ruolo dell'Oms. "Uno schiaffo morale e indecente alle famiglie" L'avvocato Consuelo Locati, che guida il pool dei legali dei parenti delle vittime impegnati nella causa civile contro il Governo e la Regione Lombardia, lo definisce “uno schiaffo ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - E' polemica sugli emendamenti presentati da alcuni deputati nelle Commissioni affari esteri e affari sociali e approvati lo scorso 8 luglio in base ai quali lad'inchiesta sul coronavirus dovrebbe occuparsi solo di quanto accaduto prima del 30 gennaio 2020, il giorno precedente alla dichiarazione d'emergenza nazionale, solo in relazione alla Cina e senza prendere in considerazione il ruolo dell'Oms. "Uno schiaffo morale e indecente alle famiglie" L'avvocato Consuelo Locati, che guida il pool dei legali dei parenti delle vittime impegnati nella causa civile contro il Governo e la Regione Lombardia, lo definisce “uno schiaffo ...

