La chiacchierata tra Allegri e Dybala sblocca il futuro dell’argentino

Come riportato da Gazzetta.it, Allegri avrebbe elogiato Dybala per il suo atteggiamento in questi primi giorni di ritiro. In questi giorni la nuova Juventus di Allegri, avara di molti nazionali, si è ritrovata alla Continassa per iniziare a prepare al meglio la nuova stagione. La squadra bianconera vuole tornare ai suoi livelli che l'hanno sempre

