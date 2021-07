La carica dei candidati di centrodestra: "Riaccendiamo Milano e Torino" (Di domenica 18 luglio 2021) Alla Ripartenza del sito nicolaporro.it, il fuoriprogramma dei candidati sindaci di centrodestra a Torino e Milano, Paolo DaMilano e Luca Bernardo Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 luglio 2021) Alla Ripartenza del sito nicolaporro.it, il fuoriprogramma deisindaci di, Paolo Dae Luca Bernardo

Advertising

giacomo_damiano : @fattoquotidiano Vergognoso non è chiedere il GP per i ristoranti ma far ricadere la responsabilità sui ristoratori… - FedericaSure : @elenaprimudaja @Cla___________ @p_episcopo @GrigioLavoro Quindi sono inutili ? Non una pistola carica puntata alla… - TheChain1974 : @AndreyGromm @lasorelladiKarl Parte pare..... I vaccini hanno un'alta ercentuale di protezione in caso di infezione… - Furio90643088 : @paoloflux @Gladys82012839 Dopo la 'carica dei 101' non si è mai ripreso.. - DjMayone : Adesso spiegatemi perché @Spotify non carica più le anteprime dei brani condivisi qui su @Twitter -