Katie Piper | le cicatrici | il dolore e la rinascita

(Di domenica 18 luglio 2021) Era bellissima e raggiante,. E aveva sogni straordinari. Lei, già modella affermata e vincitrice del concorso di bellezza Miss Manchester, si era lanciata da poco nella carriera di presentatrice televisiva. Ma quel brillare di luce propria era troppo da sopportare per quel fidanzato geloso e morboso, violento e ossessivo. Così è stato lui a scegliere il destino della sua bella, tramutandosi in una bestia e interrompendo in maniera brutale tutti i sogni di. Era il 2008 quando Daniel Lynch, ormai ex fidanzato di, l’aggredì e la violentò. Ma quello non era abbastanza, no. L’uomo doveva toglierle tutto ...