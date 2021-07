Juventus | Sacchi | “Allegri riporterà entusiasmo | bianconeri favoriti su Milan e Inter”

(Di domenica 18 luglio 2021) “? E’ un ottimo allenatore del calcio italiano, cioè di un calcio basato sugli episodi e sulla tattica. Lui ha le idee chiare, è formidabile a farle applicare. Sa ciò che vuole e quasi sempre lo ottiene”. Così Arrigoha commentato il ritorno di Massimilianosulla panchina dellaai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Vedo la Juve favorita su, ha qualcosa di più. Il ritorno diridàall’ambiente. E poi i giovani come Chiesa, Rabiot, Kulusevski daranno un contributo maggiore. Max sa come ...

Advertising

DiMarzio : Arrigo Sacchi dice la sua sulle big di #SerieA. Poi chiude di grande classe, con un consiglio particolare per tutti… - sportface2016 : #Juventus, Arrigo #Sacchi: '#Allegri riporterà entusiasmo, vedo i bianconeri favoriti su #Milan e #Inter' - Bianca34874951 : RT @vivoperlinter: Sacchi ha le idee chiare sulla prossima stagione ?? - InterMagazine2 : SERIE A - Sacchi: 'Juventus favorita, ha qualcosa in più di Milan ed Inter, il Napoli? Spalletti è bravo, la Lazio… - vivoperlinter : Sacchi ha le idee chiare sulla prossima stagione ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sacchi

: 'favorita, ha qualcosa in più di Milan ed Inter, il Napoli? Spalletti è bravo, la Lazio starà ai vertici' Arrigoex commissario tecnico della Nazionale italiana ed allenatore ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...Arrigo Sacchi ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus ai microfoni della Gazzetta dello Sport.Sa come ottenere il massimo dai suoi ragazzi» JUVE – «E’ un ottimo allenatore del calcio italiano, basato sugli episodi e sulla tattica. Arrigo Sacchi bombarda Allegri: «Ottimo allenatore del calcio i ...