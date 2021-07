Juventus-PSG, si pensa ad un clamoroso scambio (Di domenica 18 luglio 2021) Clamorosa ipotesi di mercato sull’asse Juventus-PSG. I due club, infatti, starebbero ragionando su uno scambio da imbastire per rinforzare le proprie rose. Da una parte ci sarebbe Cristiano Ronaldo, che interessa e non poco ai parigini; dall’altra Mauro Icardi, profilo ideale e seguito dalla Juve da molto tempo. Con i giusti incastri, però: perché CR7 potrebbe arrivare a Parigi solo in caso di addio di Mbappé, sogno proibito del Real Madrid di Perez, in scadenza a giugno 2022 e non intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club francese. Juventus-PSG, scambio clamoroso Capitolo Mauro ... Leggi su rompipallone (Di domenica 18 luglio 2021) Clamorosa ipotesi di mercato sull’asse-PSG. I due club, infatti, starebbero ragionando su unoda imbastire per rinforzare le proprie rose. Da una parte ci sarebbe Cristiano Ronaldo, che interessa e non poco ai parigini; dall’altra Mauro Icardi, profilo ideale e seguito dalla Juve da molto tempo. Con i giusti incastri, però: perché CR7 potrebbe arrivare a Parigi solo in caso di addio di Mbappé, sogno proibito del Real Madrid di Perez, in scadenza a giugno 2022 e non intenzionato a rinnovare il proprio contratto con il club francese.-PSG,Capitolo Mauro ...

