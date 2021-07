Juventus | pronto il francese se salta Locatelli | bloccato il centrocampista

(Di domenica 18 luglio 2021)è ancora la priorità per il centrocampo ma la trattativa con il Sassuolo sembra complicarsi. La prima offerta della Vecchia Signora è stata respinta da club neroverde e suci sarebbe anche l’Arsenal che farebbe sul serio. Rimane però ferrea la volontà dello stesso giocatore che vuole solo la società bianconera. Ma in caso di trattativa fallita, la Vecchia Signora non si farebbe trovare impreparata e avrebbe già il profilo ideale per Allegri. Ritornerebbe di moda un profilo che fu molto cercato la scorsa stagione.Aouar se...

Advertising

Gazzetta_it : CR7 e il messaggio criptico su Instagram. Dalla Francia, pronto scambio con Icardi? - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: Il #Bayern è pronto a vendere #Tolisso per circa €20M quest'estate. #Juventus e #Napoli sono entrambe interessate al cal… - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: CR7 e il messaggio criptico su Instagram. Dalla Francia, pronto scambio con Icardi? - MomentiCalcio : Juventus, dalla Spagna: Allegri è pronto a riprendersi Miralem Pjanic a parametro zero - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: CR7 e il messaggio criptico su Instagram. Dalla Francia, pronto scambio con Icardi? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus pronto

Commenta per primo Lasta pensando al ritorno di Simone Padoin . Non più come giocatore, ma come assistente di Massimiliano Allegri che potrebbe inserirlo nel suo staff. Il talismano èa tornare a Torino.Cristiano Ronaldo sa come creare suspence intorno a sé. Sul suo Instagram da 315 milioni di follower, il campione portoghese ha infatti postato una sua foto davanti a una delle sue tante lussuose ...Il futuro di Icardi potrebbe essere di nuovo in Italia. Il bomber argentino, in forza al PSG, preme per tornare in Italia, dove troverebbe diverse squadre pronte ad accoglierlo a braccia aperte. I fra ...Calciomercato news, il Napoli segue con grande interesse Corentin Tolisso il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà fra un anno nel giugno del 2022. Occhio alla Juventus.