Juventus | c’è il sorpasso sul Milan!

La Juventus tenta il sorpasso sul Milan per un giovane attaccante. I bianconeri, infatti, dopo aver allungato il prestito oneroso di Alvaro Morata, vorrebbero regalare ad Allegri un'altra punta in grado di sostituire lo spagnolo, fermo restando che il discorso Cristiano Ronaldo resti aperto a qualsiasi soluzione. Nel mirino dei bianconeri – come riportato da Sportmediaset – c'è il giovanissimo talento brasiliano Kaio Jorge, su cui sembrava avanti il Milan. Il Santos, tuttavia, chiede 10mln per lasciarlo partire subito, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre.

