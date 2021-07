Juventus, Arthur Melo su Instagram: “Sto bene, ci vediamo presto!” (Di domenica 18 luglio 2021) Tutto è andato bene. L’operazione di rimozione della calcificazione ossea alla quale si è sottoposto Arthur Melo ha avuto successo. Il centrocampista della Juventus, adesso, dovrà intraprendere un percorso riabilitativo che lo porterà a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico scelto dalla Vecchia Signora per la prossima stagione sportiva. Il brasiliano ex Barcellona (arrivato nello scambio con Miralem Pjanic) ha ringraziato tutti i tifosi per i messaggi ricevuti dandogli appuntamento nel prossimo futuro. Parole di elogio anche per lo staff medico dei piemontesi. Arthur ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Tutto è andato. L’operazione di rimozione della calcificazione ossea alla quale si è sottopostoha avuto successo. Il centrocampista della, adesso, dovrà intraprendere un percorso riabilitativo che lo porterà a disposizione di Massimiliano Allegri, il nuovo tecnico scelto dalla Vecchia Signora per la prossima stagione sportiva. Il brasiliano ex Barcellona (arrivato nello scambio con Miralem Pjanic) ha ringraziato tutti i tifosi per i messaggi ricevuti dandogli appuntamento nel prossimo futuro. Parole di elogio anche per lo staff medico dei piemontesi....

Advertising

juventusfc : Aggiornamento sulle condizioni di @arthurhromelo: intervento chirurgico perfettamente riuscito. Dettagli e tempi d… - DiMarzio : #Juventus, #Arthur si opera: almeno due mesi di stop per il centrocampista brasiliano - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS ARTHUR SI OPERA PER PROBLEMA ALLA CARTILAGINE TRA TIBIA E PERONE. INTERVENTO NELLE PROSSIME ORE.… - SMontemorra : Juventus, Arthur out per tre mesi: può diventare un'occasione per Nicolò Fagioli - Dalla_SerieA : Juve, Arthur sta bene: sui social la foto dell'operazione - -