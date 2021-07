Josh Gad | primo personaggio gay della Disney | «Da LeTont | aspettatevi l’inaspettato»

(Di domenica 18 luglio 2021) Quando, nel 2017, è stato rilasciato il primo film, ogni dubbio è stato dissipato. Bill Condon, regista de La Bella e la Bestia, nella sua versione live-action, ha detto chiaramente di aver lavorato la figura di LeTont così da farne il primo personaggio gay mai esistito nella storia della Disney. «Le Tont è un tipetto portato, un giorno, a voler essere come Gaston, un altro a volerlo baciare. Non sa quel che vuole. Sa semplicemente di avere questi sentimenti, da cui Josh Gad (interprete del personaggio, ndr) ha saputo trarre il meglio. È fantastico essere riusciti ad avere un momento gay in un film Disney», ha spiegato allora il regista, cui oggi hanno fatto eco le parole di Gad.

Il progetto si impone come una sorta di spin - off del film live action del 2017, incentrato sul personaggio di Le Tont (interpretato da, che riprende il ruolo oriignale) e sulla sua ...Ad occuparsi della colonna sonora tornerà il compositore Alan Menken , già autore delle musiche del classico e del film, mentre Luke Evans ( L'Alienista ) e(creatore e doppiatore di Central ...In un'intervista esclusiva a «Variety», l'attore è tornato a parlare del proprio ruolo, ribadendo la volontà di stupire gli spettatori. Il prequel de «La Bella e la Bestia», storia di Gaston e del suo ...La serie prequel de La Bella e La Bestia è uno dei progetti in cantiere su Disney +. Il progetto si impone come una sorta di spin-off del film live action del 2017, incentrato sul personaggio di Le To ...