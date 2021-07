Jessica Aidi | moglie di Verratti | avete visto la collana al matrimonio? Cifre da capogiro

Leggi su chenews

(Di domenica 18 luglio 2021) Il campione d’Europa Marcosi è sposato conladella ragazza? Quanto costa? Fonte Foto InstagramSono giorni di grande felicità per Marco. Il centrocampista del PSG si è appena laureato campione d’Europa con la nazionale italiana, avendo disputato una competizione ad alto livello, mettendo in mostra tutto il suo grande talento e la sua notevole personalità. La gioia di questo momento non è finita a Wembley, ma è proseguita a Parigi. Infatti, il noto calciatore è convolato a nozze con la modella francese ...