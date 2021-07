Italia, Mancini torna sul trionfo europeo: «Gruppo meraviglioso con una grande umanità» (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo una settimana dalla vittoria dell’europeo, Roberto Mancini è tornato a parlare della sua fantastica Italia Una settimana fa l’Italia si laureava campione d’Europa battendo l’Inghilterra nella finale di Wembley. E a distanza di sette giorni, il c.t. azzurro Roberto Mancini è tornato a parlare del suo fantastico Gruppo attraverso il suo profilo Instagram. «Proprio 7 giorni fa a quest’ora stavamo per cominciare una grande sfida, l’ultima di Euro 2020, la finale contro l’Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 luglio 2021) Dopo una settimana dalla vittoria dell’, Robertoto a parlare della sua fantasticaUna settimana fa l’si laureava campione d’Europa battendo l’Inghilterra nella finale di Wembley. E a distanza di sette giorni, il c.t. azzurro Robertoto a parlare del suo fantasticoattraverso il suo profilo Instagram. «Proprio 7 giorni fa a quest’ora stavamo per cominciare unasfida, l’ultima di Euro 2020, la finale contro l’Inghilterra. Come è andata a finire lo sappiamo tutti. Quello che ...

