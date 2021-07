Interspac | Cottarelli | “Domani esito del sondaggio Poi contatteremo Suning”

(Di domenica 18 luglio 2021) Carloè tornato a parlare del progettodopo la lettera aperta scritta alla Gazzetta dello Sport: “L’idea è nata due anni e mezzo fa, ma all’epoca la proprietànon era interessata a questa cosa. Questa volta non abbiamo avuto segnali negativi, anzi si è registrato un certo interesse. Quindi abbiamo allargato questa iniziativa anche attraverso ilsul nostro sito che scade alle 23 di oggi. Invito tutti, anche i non interisti, a rispondere entro quell’ora”, ha affermato a Sky Sport. “Ilè andato molto bene – prosegue-. I dati ...

Carlotorna a parlare di, l'iniziativa di azionariato popolare di sostegno al club nerazzurro che sta attirando un numero crescente di tifosi e appassionati. Lo fa attraverso i ...Un azionariato popolare per l' Inter . È nata con questo fine, società presieduta da Carloper un progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport 24 , l'economista ha spiegato quali sono i vantaggi ...Carlo Cottarelli è tornato a parlare del progetto InterSpac dopo la lettera aperta scritta alla Gazzetta dello Sport: “L’idea è nata due anni e mezzo fa, ma all’epoca la proprietà Suning non era inter ...Conto alla rovescia iniziato. Tra poco più di un mese la Serie A torna in campo ed inizia la lunga stagione che porterà verso il primo mondiale invernale ...