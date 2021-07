Inter, per Brozovic futuro incerto: le ultime (Di domenica 18 luglio 2021) L’Inter pensa a cosa fare con Marcelo Brozovic futuro incerto all’Inter per Marcelo Brozovic il cui contratto con il club nerazzurro scadrà il 30 giugno 2022. Il club nerazzurro sta pensando ad un rinnovo per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero, ma allo stesso tempo non vuole farsi prendere dal collo dal giocatore vista la situazione contrattuale e il rischio di non incassare nulla da una sua eventuale partenza. “Il tema verrà affrontato a breve. Parlando con lo stesso Brozo e con suo padre Ivan, che da poco ne rappresenta gli Interessi. Verso la ... Leggi su intermagazine (Di domenica 18 luglio 2021) L’pensa a cosa fare con Marceloall’per Marceloil cui contratto con il club nerazzurro scadrà il 30 giugno 2022. Il club nerazzurro sta pensando ad un rinnovo per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero, ma allo stesso tempo non vuole farsi prendere dal collo dal giocatore vista la situazione contrattuale e il rischio di non incassare nulla da una sua eventuale partenza. “Il tema verrà affrontato a breve. Parlando con lo stesso Brozo e con suo padre Ivan, che da poco ne rappresenta gliessi. Verso la ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter per Cottarelli spiega Interspac, azionariato popolare per l'Inter: "Presto parleremo col club" Un azionariato popolare per l' Inter . È nata con questo fine Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli per un progetto al quale hanno già aderito diversi noti tifosi nerazzurri. Intervenuto a Sky Sport 24 , l'...

Dall'emozione all'altare alla festa scatenata: Sensi, matrimonio da favola ...ell'Inter, Stefano Sensi, e l'influencer Giulia Amodio si sono sposati ieri nella Cattedrale di Ostuni. Il ricevimento si è svolto in una masseria, con 300 invitati e una festa che è andata avanti per ...

Inter, c’è Moratti per sperare QUOTIDIANO NAZIONALE Ionut Radu, può essere lui il vice-Handanovic per la prossima stagione? L’Inter ha cominciato ufficialmente la stagione 2012-2022 con ... 97 durante la partita uniti a due calci di rigore neutralizzati nella serie finale per assegnare la Lugano Region Cup (vedi articolo).

L’Inter ci riprova per lo scudetto ma intanto cerca fondi per rilanciarsi Conto alla rovescia iniziato. Tra poco più di un mese la Serie A torna in campo ed inizia la lunga stagione che porterà verso il primo mondiale invernale ...

