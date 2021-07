(Di domenica 18 luglio 2021) Alexverso il ritorno all’Tra i tanti nomi fatti per le corsie laterali dell’, c’è anche quello di Alexche la maglia nerazzurra l’ha già indossata senza troppa fortuna nella stagione 2015/2016 e avrebbe aperto già ad un suo eventuale ritorno a Milano.anche da parte delche, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe aperto in maniera significativa alcon diritto di riscatto. “Il brasiliano è in uscita dal, dove nella passata stagione ha ...

Advertising

_intermagazine : Inter, apertura del Manchester United al prestito per Telles: i dettagli - infoitsport : Inter-Nandez, dopo le smentite arriva la clamorosa apertura: il punto - tuttoatalanta : L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Inter e Juventus: 'Nandez-Loca, due sì' - infoitsport : L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Inter e Juventus: 'Nandez-Loca, due sì' - Ek_Ooh : RT @leopnd1: L'#Inter vince la gara di apertura della stagione 2021/22, in rimonta, sul Lugano che tra 7 giorni comincia il campionato. Dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter apertura

...a Stefano Pioli il trequartista titolare che sostituisca Hakan Calhanoglu passato alla rivale. Il Milan ha già avviato dei contatti col club russo per l'di una trattativa, ma questo ha ...... dato il rischio di trasmissione diretta- personale e per via area (la cosiddetta "airborne ...della concentrazione di anidride carbonica e consentiva al docente di disporre l'immediata...Nuova connessione Italia-Portogallo, con il Benfica pronto a ingaggiare Meitè, ex Milan, di proprietà del Torino. Le aperture portoghesi - Meitè al Benfica: quasi fatta. Parla l'ex Inter Joao Mario. v ...L'apertura de La Gazzetta dello Sport su Inter e Juventus: 'Nandez-Loca, due sì'. vedi letture. C'è il mercato a rubare la scena sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, con riferimento a Inter ...