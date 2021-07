Indiana Jones 5, Antonio Banderas avrà un ruolo top secret (Di domenica 18 luglio 2021) Indiana Jones 5, Antonio Banderas è il nome trapelato nelle ultime ore tra il cast del nuovo film sulla saga targata Lucasfilms. Indiana Jones 5, Antonio Banderas farà parte del cast (Getty Images)Antonio Banderas sarà al fianco di Harrison Ford nel film dedicato all’incorreggibile archeologo, l’attore nelle ultime ore ha chiuso un accordo per unirsi al film. Ancora non sono stati condivisi i dettagli sul ruolo che avrà nella pellicola, tutto quello che riguarda la storia ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 luglio 2021)5,è il nome trapelato nelle ultime ore tra il cast del nuovo film sulla saga targata Lucasfilms.5,farà parte del cast (Getty Images)sarà al fianco di Harrison Ford nel film dedicato all’incorreggibile archeologo, l’attore nelle ultime ore ha chiuso un accordo per unirsi al film. Ancora non sono stati condivisi i dettagli sulchenella pellicola, tutto quello che riguarda la storia ...

pllwtk : Sto vedendo indiana jones e mi sono dimenticata del fatto CHE CI SONO SOLO INSETTI IN QUESTO FILM NON CE LA FACCIO A VEDERLO - 499777 : @RayEldiabloz @geroz_ Comunque un po' somiglia all'attrice di Indiana Jones I - JetLagEconomist : @marinellibar @JessRab94943151 Stiamo tutti su Terminator. Io ho appena visto the goonies, quasi quasi finendo Term… - noventano : @ProntoPCBaveno @FedericaSure E Cmq, non siamo vecchi, siamo come Indiana Jones, archeologhi di un passato senza internet - Annalis80790333 : RT @rubio_chef: Senza globalizzazione e neoliberismo si viaggiava, documenti e confini erano relativi, ci si scambiavano opinioni e ci si a… -