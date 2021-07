Incidente a Centocelle, perde la vita Daniele D’Amore: lascia moglie e tre bambini (Di domenica 18 luglio 2021) E’ Daniele D’Amore, poco più di 34 anni, il centauro che ieri mattina ha perso la vita a seguito di un Incidente avvenuto intorno alle 9 in via di Centocelle, all’altezza del civico 251, dove si sono scontrati, per cause ancora da appurare, sono stati una moto, una Yamaha Xp 500 e un’auto, una Toyota Aygo. Daniele D’Amore, di professione ascensorista, lascia la moglie e tre figli piccoli. Leggi anche: Terribile Incidente a Roma tra auto e scooter: morto 34enne Lo scontro tra i due veicoli, che dai primi rilievi sembra sia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 luglio 2021) E’, poco più di 34 anni, il centauro che ieri mattina ha perso laa seguito di unavvenuto intorno alle 9 in via di, all’altezza del civico 251, dove si sono scontrati, per cause ancora da appurare, sono stati una moto, una Yamaha Xp 500 e un’auto, una Toyota Aygo., di professione ascensorista,lae tre figli piccoli. Leggi anche: Terribilea Roma tra auto e scooter: morto 34enne Lo scontro tra i due veicoli, che dai primi rilievi sembra sia ...

Advertising

CorriereCitta : Incidente a Centocelle, perde la vita Daniele D’amore: lascia moglie e tre bambini - Sil25Par : RT @ElioLannutti: Roma,incidente a Via dell’Aeroporto di Centocelle: la vittima il 34enne Daniele D’Amore, lascia la moglie con tre bimbi p… - ElioLannutti : Roma,incidente a Via dell’Aeroporto di Centocelle: la vittima il 34enne Daniele D’Amore, lascia la moglie con tre b… - ElioLannutti : Roma, scontro tra auto e moto in via di Centocelle: morto 34enne | Sky TG24 - infoitinterno : Incidente a Centocelle, scontro tra auto e scooter: la vittima è il 34enne Daniele D’Amore -