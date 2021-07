In politica non si vince senza cultura: i sovranisti prendano esempio da Augusto (Di domenica 18 luglio 2021) Tutti i grandi uomini politici della storia hanno capito la chiave essenziale per il successo duraturo: avere dalla propria parte la produzione culturale. Prendiamo ad esempio Augusto, primo imperatore romano. Il giovane Ottaviano si trovò, alla morte del padre adottivo Giulio Cesare nel 44 a.C., in una situazione disperata, ovvero nel pieno di una guerra civile. Eppure il ragazzo, all’epoca poco meno che ventenne, seppe muoversi con astuzia. Dapprima schierandosi contro i cesaricidi al fianco di Marco Antonio e Lepido, poi facendo piazza pulita dei rivali e rimanendo padrone della scena. Fino all’investitura del titolo di Augustus nel 27 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 luglio 2021) Tutti i grandi uomini politici della storia hanno capito la chiave essenziale per il successo duraturo: avere dalla propria parte la produzionele. Prendiamo ad, primo imperatore romano. Il giovane Ottaviano si trovò, alla morte del padre adottivo Giulio Cesare nel 44 a.C., in una situazione disperata, ovvero nel pieno di una guerra civile. Eppure il ragazzo, all’epoca poco meno che ventenne, seppe muoversi con astuzia. Dapprima schierandosi contro i cesaricidi al fianco di Marco Antonio e Lepido, poi facendo piazza pulita dei rivali e rimanendo padrone della scena. Fino all’investitura del titolo di Augustus nel 27 ...

