In Gran Bretagna vigilia del Freedom day, ma ora Johnson invita alla cautela (Di domenica 18 luglio 2021) Londra da domani abolisce tutte le misure restrittive nonostante l'impennata dei contagi. Intanto il primo ministro resterà in isolamento per essere entrato in contatto con il ministro della Salute ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 18 luglio 2021) Londra da domani abolisce tutte le misure restrittive nonostante l'impennata dei contagi. Intanto il primo ministro resterà in isolamento per essere entrato in contatto con il ministro della Salute ...

Advertising

borghi_claudio : 6) DIRE CHE SE CI SONO PIU' VACCINATI IL VIRUS CIRCOLA DI MENO E' UNA SCIOCCHEZZA Il massimo dei contagi in Europa… - borghi_claudio : Alla fine in Gran Bretagna hanno deciso: anche nel paese dove ti vaccinano appena respiri i minorenni verranno lasc… - TgLa7 : #Covid, Gran Bretagna: positivo al Covid19 il ministro Salute Sajid Javid. E' vaccinato, ha sintomi lievi - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | GP Gran Bretagna 2021, la cronaca della gara ? di Alessandro Secchi ?? - Motorsport_IT : #F1 | In questa nuova puntata podcast di -