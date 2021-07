"In che percentuale il vaccino fallisce". Variante Delta, la drammatica conferma del primario di Tor Vergata (Di domenica 18 luglio 2021) Attenzione alla Variante Delta del Covid perché può colpire anche chi ha fatto le due dosi del vaccino. A lanciare l'allarme è il professor Massimo Andreoni, direttore dell'Infettivologia del Policlinico di Tor Vergata a Roma, che ha segnalato "diversi casi di infezione da Covid-19 anche tra soggetti vaccinati con due dosi. Sono in aumento - ha spiegato al Fatto quotidiano - perché legati alla maggiore circolazione della Delta. I vaccini, pur proteggendo dalle varianti, non garantiscono una protezione totale dalla Delta, perdendo circa il 15 per cento del loro effetto su questa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Attenzione alladel Covid perché può colpire anche chi ha fatto le due dosi del. A lanciare l'allarme è il professor Massimo Andreoni, direttore dell'Infettivologia del Policlinico di Tora Roma, che ha segnalato "diversi casi di infezione da Covid-19 anche tra soggetti vaccinati con due dosi. Sono in aumento - ha spiegato al Fatto quotidiano - perché legati alla maggiore circolazione della. I vaccini, pur proteggendo dalle varianti, non garantiscono una protezione totale dalla, perdendo circa il 15 per cento del loro effetto su questa ...

