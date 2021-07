Immissioni in ruolo docenti 2021, Ministero suddividerà il contingente per classe di concorso e provincia. Chi sarà assunto (Di domenica 18 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: grande euforia per l'autorizzazione da parte del MEF di un contingente così alto. L'obiettivo è quello di assumere 112. 473 insegnanti, attraverso una procedura che à già iniziata con la fase 1 scelta provincia/classe di concorso su Istanze online e proseguirà fino alle assunzioni da GPS prima fascia nonché con l'assunzione dei docenti vincitori del concorso STEM, ma che proseguirà nell'anno scolastico 2022/23 con i vincitori del nuovo concorso ... Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 luglio 2021)inanno scolastico/22: grande euforia per l'autorizzazione da parte del MEF di uncosì alto. L'obiettivo è quello di assumere 112. 473 insegnanti, attraverso una procedura che à già iniziata con la fase 1 sceltadisu Istanze online e proseguirà fino alle assunzioni da GPS prima fascia nonché con l'assunzione deivincitori delSTEM, ma che proseguirà nell'anno scolastico 2022/23 con i vincitori del nuovo...

