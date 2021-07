Immissioni in ruolo, da domani al via le operazioni per assumere 112mila docenti. Pacifico (Anief): se va bene si finirà tra un anno (Di domenica 18 luglio 2021) È tutto pronto per l’assegnazione delle 112.473 Immissioni in ruolo di docenti: a partire da domani la macchina organizzativa ministeriale si metterà in moto per suddividere il contingente alle regioni e procedere con le nomine. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 18 luglio 2021) È tutto pronto per l’assegnazione delle 112.473indi: a partire dala macchina organizzativa ministeriale si metterà in moto per suddividere il contingente alle regioni e procedere con le nomine. L'articolo .

Advertising

AniefTorino : Immissioni in ruolo, da domani al via le operazioni per assumere 112mila docenti. Pacifico (Anief): se va bene si f… - AniefTorino : Anief su QuotidianPost - Immissioni in ruolo: quante saranno le assunzioni per l’a.s. 2021/2022? - fgutoledo1 : ULTIME SCUOLA NEWS DECRETO SOSTEGNI BIS: le misure più importanti per la scuola. IMMISSIONI IN RUOLO. ELENCHI AGGIU… - infoitinterno : Scuola, immissioni in ruolo 2021-2022: 112.473 posti disponibili dal Mef. Novità sulle Gps - UilscuolaC : Immissioni in ruolo docenti 2021: priorità graduatorie, accettazione o rinuncia e cancellazione, presa di servizio… -