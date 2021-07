Il tifoso inglese con il tatuaggio della coppa | “Sono tormentato dagli italiani | non so come liberarmene”

(Di domenica 18 luglio 2021) Nongiorni facili per Lewis Holden, ildiventato famoso in tutto il mondo per il suoche – in barba alla scaramanzia – si era fatto sulla gamba primafinale degli Europei Italia-Inghilterra, con l’immaginee la scritta “England Winners, It’s coming home”.sappiamo bene le coseandate diversamente, con lo storico successo dei ragazzi di Mancini nel tempio di Wembley. E così il povero Lewis è diventato il bersaglio preferito da parte di molti tifosi ...

Quando l'Inghilterra raggiungeva la finale di Euro 2020, il tifoso Lewis Holden - sicuro della vittoria della propria squadra - condivideva sul web la foto del suo nuovo tatuaggio: la coppa dell'Europeo accompagnata dalla scritta 'England Winners, It's coming home'. Una vittoria che ha fatto impazzire tutti gli italiani: se un tifoso inglese si è tatuato la coppa sulla gamba ancor prima della finale, con la scritta 'It's coming home', in Italia c'è chi si è ... Non sono giorni facili per Lewis Holden, il tifoso inglese diventato famoso in tutto il mondo per il suo tatuaggio che – in barba alla scaramanzia – si era fatto sulla gamba prima della finale degli Europei Italia-Inghilterra.