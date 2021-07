Il Sole ha registrato la più grande eruzione solare dal 2017 (Di domenica 18 luglio 2021) Il Sole ha registrato la più grande eruzione dal 2017 Con una mossa a sorpresa, il 3 luglio il Sole ha registrato il suo più grande brillamento solare dal 2017, prova di una ripresa del ciclo undecennale della nostra stella. L’eruzione solare proveniva da una macchia solare chiamata AR2838 alle 14.29 UTC ed è stata L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress (Di domenica 18 luglio 2021) Ilhala piùdalCon una mossa a sorpresa, il 3 luglio ilhail suo piùbrillamentodal, prova di una ripresa del ciclo undecennale della nostra stella. L’proveniva da una macchiachiamata AR2838 alle 14.29 UTC ed è stata L'articolo proviene da Notiziepress.

