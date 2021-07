Il rapper Junior Cally andrà in riabilitazione: dipendenze pesanti (Di domenica 18 luglio 2021) Attraverso il suo canale Instagram, il rapper Junior Cally ha fatto sapere che andrà in riabilitazione per curare le sue dipendenze e un disturbo di cui soffre. Alle spalle due… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 18 luglio 2021) Attraverso il suo canale Instagram, ilha fatto sapere cheinper curare le suee un disturbo di cui soffre. Alle spalle due… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

