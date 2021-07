Il Papa che ama La Strada: Bergoglio e quel debole per il neorealismo (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Ho visto tutti i film di Aldo Fabrizi e Anna Magnani e amo il neorealismo: Papa Francesco aveva già professato, nelle sue prediche da Santa Marta nel primo lockdown imposto dal covid, la sua ammirazione per il cinema italiano dell'immediato dopoguerra. Oggi torna sull'argomento in una lunga intervista con monsignor Dario Viganò e pubblicata nell'ultimo libro da questi formato: “Lo sguardo: porta del cuore. Il neorealismo tra memoria e attualità” (Effatà editrice). "Devo la mia cultura cinematografica soprattutto ai miei genitori", racconta, "Quando ero bambino, frequentavo spesso il cinema di quartiere, dove si proiettavano anche ... Leggi su agi (Di domenica 18 luglio 2021) AGI - Ho visto tutti i film di Aldo Fabrizi e Anna Magnani e amo ilFrancesco aveva già professato, nelle sue prediche da Santa Marta nel primo lockdown imposto dal covid, la sua ammirazione per il cinema italiano dell'immediato dopoguerra. Oggi torna sull'argomento in una lunga intervista con monsignor Dario Viganò e pubblicata nell'ultimo libro da questi formato: “Lo sguardo: porta del cuore. Iltra memoria e attualità” (Effatà editrice). "Devo la mia cultura cinematografica soprattutto ai miei genitori", racconta, "Quando ero bambino, frequentavo spesso il cinema di quartiere, dove si proiettavano anche ...

Advertising

vaticannews_it : #18luglio #PapaFrancesco all'Angelus mette in guardia dal cadere nella frenesia del fare: solo il cuore che non si… - carlogubi : Se sventoli vangeli, rosari e presepi ma attacchi il Papa perché difende la tradizione di accoglienza del Cristiane… - fattoquotidiano : Infiltrati, rastrellamenti e sparizioni. Testimonianze dall’isola che si ribella: “Onu e Papa non ci lascino da sol… - sulsitodisimone : Il Papa che ama La Strada: Bergoglio e quel debole per il neorealismo - frank9you : @GiorgioCastrio5 @VenezianiMar @gabrielema492 un gesuita può essere tutto,meno che papa -