Il nuovo statuto vieta le parolacce nel Movimento 5 Stelle (Di domenica 18 luglio 2021) Un passaggio in particolare del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle annunciato ieri dal leader in pectore Giuseppe Conte ha solleticato più di altri l'attenzione. È quello al punto "O" del documento, consultabile liberamente sul sito del partito, che si intitola "cura delle parole". Recita così: "Per il linguaggio adoperato sono importanti anche al fine di migliorare i legami di integrazione e di rafforzare la coesione sociale. Le espressioni verbali aggressive devono essere considerate al pari di comportamenti violenti. La facilità di comunicare consentita dalle tecnologie digitali e alcune dinamiche innescate dal ...

