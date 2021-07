Il nuovo murale a Turriaco per ricordare l'importanza del dialogo (Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 86 times, 86 visits today) Notizie Simili: Da Gorizia a Trieste per ascoltare Dante tra… A Monfalcone il riassetto del trasporto pubblico… Dalla vera casa di Giulietta ai ... Leggi su friulioggi (Di domenica 18 luglio 2021) (Visited 86 times, 86 visits today) Notizie Simili: Da Gorizia a Trieste per ascoltare Dante tra… A Monfalcone il riassetto del trasporto pubblico… Dalla vera casa di Giulietta ai ...

Ultime Notizie dalla rete : nuovo murale Il nuovo murale a Turriaco per ricordare l'importanza del dialogo Il murale di Mattia Campo Dall'Orto a Turriaco. Un nuovo murale appare in via XXV aprile a Turriaco. Si chiama "Assieme nei" ed è stato realizzato da Mattia Campo Dall'Orto nell'ambito di un intervento di creatività urbana dedicato a "Dialoghi" (il ...

Cinema: Guarimba, nasce progetto riqualificazione urbana ...alla squadra de La Guarimba e ai volontari che hanno sposato il progetto - prosegue la nota - il parcheggio è stato rimesso a nuovo, pronto ad ospitare non solo il festival ma una grande opera murale ...

Genova, un’esplosione di colori per il nuovo murale in via Certosa Il Secolo XIX Raffaella Carrà: a Barcellona un murale in suo omaggio. Foto e video 18 lug 2021 - Ecco l’opera in omaggio alla showgirl, scomparsa lo scorso 5 luglio, realizzata dallo street artist Tvboy, che ha recentemente presentato lavori dedicati anche a David Bowie e Maneskin.

Linee Guida Urban Festival: Tony Gallo al lavoro per un nuovo grande murale Perte da Montegrotto Terme “Linee Guida Urban Festival”, rassegna artistica itinerante di street art promossa dall'Associazione Culturale Carrare 2.0 ...

