Il Mattino da Dimaro | Claudia Mercurio | Schwoch | Di Marzio e la goleada azzurra

Advertising

zazoomblog : Il Mattino da Dimaro: Mercurio Parisi Antonio e Michele aspettando il test azzurro - #Mattino #Dimaro: #Mercurio - mauro_crescenzo : Il Mattino a Dimaro: Claudia Mercurio tra i tifosi con Iorio e Mastrandrea - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Domenica Zielinski raggiungerà il Napoli in ritiro a Dimaro-Folgarida - sscalcionapoli1 : Il Mattino – Napoli, Zielinski atteso domenica a Dimaro - zazoomblog : Il Mattino da Dimaro: Claudia Mercurio tra i tifosi azzurri - #Mattino #Dimaro: #Claudia #Mercurio -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Dimaro

ilmattino.it

Non come quattro anni fa - finì 17 - 0 quella volta - , ma comunque con un largo vantaggio finale. Il Napoli batte 12 - 0 la Bassa Anaunia , formazione trentina che ha bagnato ancora una volta l'...'In questi giorni stiamo lavorando tanto, siamo felici di come sta andando a. La maglia numero 7? È una motivazione perché in questa squadra l'hanno vestita calciatori importanti'.La prima amichevole della stagione per il Napoli di Luciano Spalletti contro la Bassa Anaunia si è conclusa in goleada. Claudia Mercurio e Stefan Schwoch analizzano in diretta ...In grande spolvero, su tutti, Victor Osimhen: sarà l'attaccante nigeriano l'osservato speciale del pomeriggio. Come riporta Il Mattino:. 'Spalletti, questo pomeriggio, è pronto a lanciare il suo primo ...