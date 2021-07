Il M5S riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Conte: “Il vento delle battaglie soffia ancora. Non accetteremo che le nostre riforme siano cancellate” (Di domenica 18 luglio 2021) “È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle riparte, con nuovo slancio e nuova forza. Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di stanchezza. Ma abbiamo saputo superarli, lasciandoceli alle spalle. Ora possiamo ripartire, spinti da quel vento che per il M5S soffia ancora: è il vento delle battaglie che verranno, quelle ancora da vincere, il vento che spazza via nubi e incomprensioni”. È quanto ha detto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 18 luglio 2021) “È finalmente arrivato il momento tanto atteso: il Movimento 5 Stelle, con. Sono stati mesi difficili, lo sappiamo. Abbiamo tutti vissuto momenti di smarrimento, di stanchezza. Ma abbiamo saputo superarli, lasciandoceli alle spalle. Ora possiamo ripartire, spinti da quelche per il M5S: è ilche verranno, quelleda vincere, ilche spazza via nubi e incomprensioni”. È quanto ha detto, ...

LuigiGallo15 : Con #Conte e con il #M5S parte una nuova stagione di partecipazione con idee e progetti dal basso per scrivere l'ag… - Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Il M5s riparte con nuovo slancio', cosi Giuseppe Conte in una diretta Facebook. 'A partire da oggi potete… - GianlucaVasto : Si riparte! Ci uniscono 'parole guerriere'...ora non ci resta, tutti insieme, che continuare a combattere al meglio… - Zicutake : Conte: dopo momento smarrimento M5S riparte compatto. Io non mollo - Mauro5514 : RT @LuigiGallo15: Con #Conte e con il #M5S parte una nuova stagione di partecipazione con idee e progetti dal basso per scrivere l'agenda p… -