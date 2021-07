Il fine settimana di Chiara Ferragni a Villa Bonomi è da sogno con tutta la famiglia (Di domenica 18 luglio 2021) Un fine settimana meraviglioso per Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como a Villa Bonomi, per la coppia una breve vacanza ma non è solo per loro. Tutto ovviamente descritto con cura sui social e Chiara Ferragni è con la sua famiglia e gli amici più cari; c’è anche Chiara Biasi. Una favolosa fuga dalla città in cui lavorano e non è una luna di miele ma un weekend in famiglia ma per molti è un vero sogno. La Ferragni e Fedez sono ospiti nella residenza d’epoca che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 luglio 2021) Unmeraviglioso pere Fedez sul Lago di Como a, per la coppia una breve vacanza ma non è solo per loro. Tutto ovviamente descritto con cura sui social eè con la suae gli amici più cari; c’è ancheBiasi. Una favolosa fuga dalla città in cui lavorano e non è una luna di miele ma un weekend inma per molti è un vero. Lae Fedez sono ospiti nella residenza d’epoca che si ...

Chiara Ferragni e Fedez, vacanze da favola: la location è sbalorditiva. Fan incantati Fuga da sogno per Chiara Ferragni e Fedez ? La coppia più in vista d'Italia ha salutato Milano , città in cui vivono in uno splendido appartamento, per concedersi un fine settimana in una location ...

Il fine settimana di Chiara Ferragni a Villa Bonomi è da sogno con tutta la famiglia Un fine settimana meraviglioso per Chiara Ferragni e Fedez sul Lago di Como a Villa Bonomi, per la coppia una breve vacanza ma non è solo per loro. Tutto ovviamente descritto con cura sui social e Chi ...

