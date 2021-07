Il consigliere scientifico di Johnson ammette | ' Con le riaperture 100 mila contatti al giorno'

(Di domenica 18 luglio 2021) I frutti del libera tutti e di tutte quelle decisioni che la destra vorrebbe importare in Italia con la scusa di salvare l'economia. E' "quasi inevitabile" che in Gran Bretagna si arrivi a 100...

I frutti del libera tutti e di tutte quelle decisioni che la destra vorrebbe importare in Italia con la scusa di salvare l'economia. E' "quasi inevitabile" che in Gran Bretagna si arrivi a 100mila ... Neil Ferguson, dell'Imperial College di Londra e membro del Scientific Advisory Group for Emergencies: "Credo che è quasi certo che arriveremo a mille ricoveri al giorno" ...