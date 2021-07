“Il caso Spotlight”, quando un’inchiesta giornalistica vinse un Oscar (Di domenica 18 luglio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio alla scoperta di una pellicola scottante che ha vinto l’Oscar come miglior film. Parleremo di chiesa cattolica, scandali, pedofilia ed inchieste giornalistiche. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad “Il caso Spotlight” di Tom McCarthy “ E’ stata la storia che ho deciso di raccontare a dettare le regole al mio film” Bastano queste poche parole di Tom McCarthy a farci comprendere la potenza della sua pellicola. Al centro della storia una scottante inchiesta giornalistica del quotidiano The Boston Globe che nel 2001 abbattè il muro di silenzi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 luglio 2021) Benvenuti nell’universo cinematografico di Movie Award. Faremo un viaggio alla scoperta di una pellicola scottante che ha vinto l’come miglior film. Parleremo di chiesa cattolica, scandali, pedofilia ed inchieste giornalistiche. Abbiamo dedicato la puntata di oggi ad “Il” di Tom McCarthy “ E’ stata la storia che ho deciso di raccontare a dettare le regole al mio film” Bastano queste poche parole di Tom McCarthy a farci comprendere la potenza della sua pellicola. Al centro della storia una scottante inchiestadel quotidiano The Boston Globe che nel 2001 abbattè il muro di silenzi e ...

