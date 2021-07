Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera che sconsiglia ai giovani di vaccinarsi (Di domenica 18 luglio 2021) Si è vaccinato, ma ha rivelato di averci “riflettuto moltissimo” prima di farlo, perché “tra i 40 e i 50 anni bisogna pensarci bene, e sotto i 40 la letalità è inestitente”. Parole di Francesco Lollobrigida, 49enne capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. In un’intervista rilasciata questa mattina a Concetto Vecchio su Repubblica, il deputato si è improvvisato virologo e si è lasciato andare a dichiarazioni quantomeno fuori luogo sulla campagna di immunizzazione. Ha ammesso di aver ricevuto una dose di Johnson&Johnson dopo essere risultato positivo in passato, ma si è scagliato contro chi, sotto i ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 18 luglio 2021) Si è vaccinato, ma ha rivelato di averci “riflettuto moltissimo” prima di farlo, perché “tra i 40 e i 50 anni bisogna pensarci bene, e sotto i 40 la letalità è inestitente”. Parole di Francesco Lollobrigida, 49ennedi. In un’intervista rilasciata questa mattina a Concetto Vecchio su Repubblica, il deputato si è improvvisato virologo e si è lasciato andare a dichiarazioni quantomeno fuori luogo sulla campagna di immunizzazione. Ha ammesso di aver ricevuto una dose di Johnson&Johnson dopo essere risultato positivo in passato, ma si è scagliato contro chi, sotto i ...

