Il Cagliari cerca il sostituto di Lykogiannis: indizio di mercato per il Napoli? (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari starebbe lavorando all'acquisto di Aleksa Terzic, terzino sinistro della Fiorentina. Cosa c'entra direte voi? Beh considerando che il Napoli è da tempo su Babis Lykogiannis, terzino sinistro proprio del Cagliari, tutto questo interesse nel cercare un calciatore in quel ruolo potrebbe essere ben più di un indizio di mercato. Lykogiannis si è messo in mostra nella scorsa stagione, mostrando anche spiccate doti balistiche su calcio di punizione. Leggi su spazionapoli (Di domenica 18 luglio 2021) Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ilstarebbe lavorando all'acquisto di Aleksa Terzic, terzino sinistro della Fiorentina. Cosa c'entra direte voi? Beh considerando che ilè da tempo su Babis, terzino sinistro proprio del, tutto questo interesse nelre un calciatore in quel ruolo potrebbe essere ben più di undisi è messo in mostra nella scorsa stagione, mostrando anche spiccate doti balistiche su calcio di punizione.

Advertising

gilnar76 : Il Cagliari cerca il sostituto di Lykogiannis: indizio di mercato per il #Napoli? #Forzanapoli #Napolicalcio… - Sardegnalavoro : Amazon cerca personale per la sede di Cagliari Info e candidature sul link --> - infoitsport : GdS – Nandez ha detto sì all’Inter, ora si cerca la quadra con il Cagliari - Sardegnalavoro : Ryanair cerca personale di cabina - recruitment days a Cagliari Info e candidature sul link -->… - fabry_il_bomber : @jrbasket2015 Il Cagliari per Nandez vuole soldi e cessione definitiva non prestito. Se l'Inter paga la clausola da… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari cerca PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BASSA ANAUNIA/ Grande attesa per Victor Osimhen Diretta/ Cagliari Real Vicenza (risultato finale 16 - 1) video tv: isolani a valanga NAPOLI BASSA ... A centrocampo sicure le maglie di Demme e Elmas, anche se Lobotka cerca spazio: Zielinski potrebbe ...

Inter, dall'Udinese il dopo Hakimi: due profili, uno è al risparmio 1 L' Inter cerca profili per la fascia destra. Oltre a Nahitan Nandez del Cagliari , nel mirino dei nerazzurri ci sono anche Stryger Larsen e Molina , entrambi dell' Udinese : per il primo bastano poco meno di ...

Il Cagliari cerca il sostituto di Lykogiannis: indizio di mercato per il Napoli? SpazioNapoli Inter e Juventus, Nandez e Locatelli: occhi in mediana per lo Scudetto L'Inter e la Juventus cercano rinforzi a centrocampo. Gli obiettivi sono rispettivamente Naithan Nandez e Manuel Locatelli: due calciatori diversi, due esigenze diverse per un solo obiettivo, lo Scude ...

Giovanni Simeone, si sblocca la situazione Simeone più vicino al Marsiglia. Per Giovanni Simeone c’è una richiesta precisa. E’ quella che ha fatto Jorge Sampaoli all’Olympique Marsiglia: il tecnico argentino vuole avere a disposizione il suo c ...

Diretta/Real Vicenza (risultato finale 16 - 1) video tv: isolani a valanga NAPOLI BASSA ... A centrocampo sicure le maglie di Demme e Elmas, anche se Lobotkaspazio: Zielinski potrebbe ...1 L' Interprofili per la fascia destra. Oltre a Nahitan Nandez del, nel mirino dei nerazzurri ci sono anche Stryger Larsen e Molina , entrambi dell' Udinese : per il primo bastano poco meno di ...L'Inter e la Juventus cercano rinforzi a centrocampo. Gli obiettivi sono rispettivamente Naithan Nandez e Manuel Locatelli: due calciatori diversi, due esigenze diverse per un solo obiettivo, lo Scude ...Simeone più vicino al Marsiglia. Per Giovanni Simeone c’è una richiesta precisa. E’ quella che ha fatto Jorge Sampaoli all’Olympique Marsiglia: il tecnico argentino vuole avere a disposizione il suo c ...