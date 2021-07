Il braccio di ferro tra Europa e Polonia arriva al gong finale (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora una volta, Bruxelles tenta di imporre un nuovo ordine a Varsavia. Scatta il terzo round e sul ring si ritrovano a scontrarsi la Corte di Giustizia dell’Unione europea e il governo di Mateusz Morawiecki. Il 7 luglio la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha rassicurato le famiglie dei liberali e dei progressisti europei, attraverso una serie di parole categoriche, che promettono un intervento netto e tempestivo: “L’Europa non permetterà mai che parti della nostra società siano stigmatizzate sia a causa di chi amano, a causa della loro età, della loro etnia, delle loro opinioni politiche o delle loro convinzioni religiose”. Ovviamente, il gancio ... Leggi su formiche (Di domenica 18 luglio 2021) Ancora una volta, Bruxelles tenta di imporre un nuovo ordine a Varsavia. Scatta il terzo round e sul ring si ritrovano a scontrarsi la Corte di Giustizia dell’Unione europea e il governo di Mateusz Morawiecki. Il 7 luglio la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha rassicurato le famiglie dei liberali e dei progressisti europei, attraverso una serie di parole categoriche, che promettono un intervento netto e tempestivo: “L’non permetterà mai che parti della nostra società siano stigmatizzate sia a causa di chi amano, a causa della loro età, della loro etnia, delle loro opinioni politiche o delle loro convinzioni religiose”. Ovviamente, il gancio ...

Advertising

SuperFiammetta : #COVID19,#Delta,#pandemia Come dice #Bennett si presentano 2 opzioni,inutile tergiversare: -ignorare aumento conta… - reteversilia : Via al braccio di ferro con Vitesco per salvare i lavoratori interinali - calcioNeverstop : BRACCIO DI FERRO TRA #torino e #Juve ?? - AndreaGnarluz : @la_bongia Sembra Giovanni Storti che esulta dopo aver vinto a braccio di ferro contro il ragazzino?? - Ariadnasleft : @anates_it @hipsterdelcazzo O lui o Braccio di Ferro. -