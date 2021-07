Il bluff di Cristiano Ronaldo (Di domenica 18 luglio 2021) Il futuro di Cristiano Ronaldo è stato già deciso, da alcuni giorni. Il portoghese indosserà la maglia della Juventus anche nella prossima stagione, l’obiettivo è quello di onorare il contratto il scadenza nel 2022 ma la possibilità è anche quella di un rinnovo per un’altra stagione. Oggi Cr7 è stato autore di un vero e proprio bluff: “decision day”, è il post pubblicato sul profilo Instagram. Cristiano Ronaldo si è fotografato seduto sul cofano della Maserati, la frase a corredo dello scatto ha scatenato delle reazioni da parte dei tifosi della Juventus. Cristiano ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 18 luglio 2021) Il futuro diè stato già deciso, da alcuni giorni. Il portoghese indosserà la maglia della Juventus anche nella prossima stagione, l’obiettivo è quello di onorare il contratto il scadenza nel 2022 ma la possibilità è anche quella di un rinnovo per un’altra stagione. Oggi Cr7 è stato autore di un vero e proprio: “decision day”, è il post pubblicato sul profilo Instagram.si è fotografato seduto sul cofano della Maserati, la frase a corredo dello scatto ha scatenato delle reazioni da parte dei tifosi della Juventus....

Ultime Notizie dalla rete : bluff Cristiano SPY FINANZA/ I sondaggi che fanno virare l'Europa lontano dall'Italia La prima è che, salvo suicidi politici degni dei libri di storia da parte dei cristiano - ... A quel punto, il bluff politico rappresentato da Emmanuel Macron e dal suo partito in provetta verrebbe ...

Juvemania: Ronaldo, Rabiot, Ramsey, Morata. Che mercato sarebbe stato ai tempi di Boniperti? ... il problema della Juventus di questi anni e dei prossimi non potrà mai esser il Cristiano Ronaldo ... anzi nella maggior parte delle occasioni è risultato un vero bluff in negativo. Accanto a Kantè e ...

