Ice Cream Day | la ricetta del gelato vegano al cioccolato bianco e ciliegie

(Di domenica 18 luglio 2021) C’è sempre un motivo per mangiare un buon gelato: il 18 luglio, per esempio, perché è l‘Ice Cream Day, una giornata nata negli Stati Uniti nel 1984 grazie al presidente Ronald Reagan (grande appassionato di coni e coppette), che pensò bene di dedicare una celebrazione a uno dei cibi più amati nel mondo. Per festeggiare, nella gallery sopra trovate una ricetta buonissima, da fare in casa senza gelatiera, vegana, ispirata proprio a un cult della pasticceria americana: il Gelato cherry pie al cioccolato bianco e ciliegie.

Advertising

_chifuyuuuu : Send ice cream jajajsjakak - PSash : DESSERT SPECIAL: - APPLE PIE A LA MODE /w vanilla ice cream - myd_spyd : @JeffOnTheRight Lil' vanilla ice cream cone... - PSmartin38 : DESSERT SPECIAL : APPLE PIE ALA MODE -/w vanilla ice cream - gojden_ : @jennieraviolino Roseanne l'ha dimenticata da 'Jennie's ice cream' -

Ultime Notizie dalla rete : Ice Cream

Vanity Fair.it

... già a partire dal nome, ovvero Sammontana " Gelati all'Italiana, il cui termine gelato è già indicatore di un prodotto ben definito, differente dall'. E il cioccolato di Modica IGP è una ...Van Leeuwen, azienda che produce gelati artigianali, ha unito le forze con Kraft per creare un gusto decisamente originale: i celebri maccheroncini al formaggio ora arrivano in una versione '' ...È ispirato alla Cherry Pie americana ed è un gusto buono e semplice, perfetto anche per provare la frutta in modo diverso. Ecco i consigli di Veggie Situation ...Tanti eventi su prenotazione per la kermesse del gusto. Gli organizzatori: "La pandemia non è vinta, meglio evitare assembramenti" ...