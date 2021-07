I segreti dello scatto perfetto. Come fare il pieno di like sui social (Di domenica 18 luglio 2021) Ha conquistato Emily Ratajkowski e Irina Shayk, due delle modelle più famose al mondo. Insieme sfiorano i 45 milioni di follower su Instagram, entrambe gli hanno chiesto di poter pubblicare alcuni suoi scatti sui loro affollatissimi profili. Da circa dieci anni, da quando era un adolescente timido e un po' insicuro della provincia di Pescara, Manuel Bifari è specializzato nel cogliere, ritrarre ed esaltare la bellezza femminile. Ha cominciato per gioco con le amiche che, entusiaste del risultato, intasavano dei suoi lavori le loro bacheche di Facebook. Con il tempo e il trasferimento a Milano, lo studio, una pratica appassionata e inesausta, è diventato un riferimento per le influencer ... Leggi su panorama (Di domenica 18 luglio 2021) Ha conquistato Emily Ratajkowski e Irina Shayk, due delle modelle più famose al mondo. Insieme sfiorano i 45 milioni di follower su Instagram, entrambe gli hanno chiesto di poter pubblicare alcuni suoi scatti sui loro affollatissimi profili. Da circa dieci anni, da quando era un adolescente timido e un po' insicuro della provincia di Pescara, Manuel Bifari è specializzato nel cogliere, ritrarre ed esaltare la bellezza femminile. Ha cominciato per gioco con le amiche che, entusiaste del risultato, intasavano dei suoi lavori le loro bacheche di Facebook. Con il tempo e il trasferimento a Milano, lo studio, una pratica appassionata e inesausta, è diventato un riferimento per le influencer ...

