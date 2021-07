I dipendenti del Consorzio Farmaceutico rispondono a Cariello (Di domenica 18 luglio 2021) di Pina Ferro Le dichiaraziioni di Massimo Cariello scatenano la reazione dei dipendenti delConsorzio Farmaceutico Intercomunale. Quanto detto in aula, alcuni giorni fa, dall’ex sindaco di Eboli, nel corso del processo a suo carico ha sollevato non poche polemiche e reazioni tra coloro che vengono citati da Cariello. I dipendenti del Cfi (Consorzio Farmaceutico intercomunale) hanno affidato ad un legale le obiezioni a quanto affermato da Massimo Cariello. La nota fattaci pervenire la pubblichiamo di seguito integralmente. Mi corre ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 18 luglio 2021) di Pina Ferro Le dichiaraziioni di Massimoscatenano la reazione deidelIntercomunale. Quanto detto in aula, alcuni giorni fa, dall’ex sindaco di Eboli, nel corso del processo a suo carico ha sollevato non poche polemiche e reazioni tra coloro che vengono citati da. Idel Cfi (intercomunale) hanno affidato ad un legale le obiezioni a quanto affermato da Massimo. La nota fattaci pervenire la pubblichiamo di seguito integralmente. Mi corre ...

CarloCalenda : Ascoltate Marta Marziali, medico e candidata Presidente del III Municipio con @CalendaSindaco. Donare gli organi è… - Careddug1 : RT @beatrice_tom: Il CAF valida le richieste per redditi di cittadinanza ai clandestini non dovuti. Hanno scoperto molti clandestini con r… - Lex281028 : @Adnkronos Creso che la soluzione sia nell' obbligo del vaccino per dipendenti pubblici, autisti, commercianti, par… - LiberaMil : RT @Torakjkj: Ieri alla presentazione del suo 'libro' a Bologna ha fatto intervenire le fdo per far staccare la musica (Bella Ciao) del bar… - razorblack66 : RT @beatrice_tom: Il CAF valida le richieste per redditi di cittadinanza ai clandestini non dovuti. Hanno scoperto molti clandestini con r… -