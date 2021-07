Holiday, Giannis e poi… Guarda la giocata che può aver deciso le Finals (Di domenica 18 luglio 2021) NBA Finals, Guarda la giocata decisiva di gara-5Sedici secondi alla fine, Bucks avanti di 1, Devin Booker con la palla in mano che si prepara al tiro: quello che succede dopo rischia di aver deciso la serie per il titolo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di domenica 18 luglio 2021) NBAladecisiva di gara-5Sedici secondi alla fine, Bucks avanti di 1, Devin Booker con la palla in mano che si prepara al tiro: quello che succede dopo rischia dila serie per il titolo Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

ale_mayer : RT @MarcoAMunno: Holiday dopo una gara dominata piazza anche la rubata con assist per Giannis a spezzare il recupero dei Suns: la giocata e… - FabioSulpizio : RT @MarcoAMunno: Holiday dopo una gara dominata piazza anche la rubata con assist per Giannis a spezzare il recupero dei Suns: la giocata e… - SportandoIT : Jrue Holiday: Giannis ha chiamato la palla, ho solo tirato più in alto che ho potuto - FabioSulpizio : RT @bball_evo: NBA FINALS (G5) ?????? - Holiday sugli scudi, Giannis timbra il cartellino e i Bucks si portano a Match-Point! ? - bball_evo : NBA FINALS (G5) ?????? - Holiday sugli scudi, Giannis timbra il cartellino e i Bucks si portano a Match-Point! ?… -