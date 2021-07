Highlights e gol Milan-Pro Sesto 6-0 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

(Di domenica 18 luglio 2021) Glie i gol di-Pro, partitavalevole per il, in cui gli uomini di Stefano Pioli si sono imposti con il netto punteggio di 6-0 grazie alle reti siglate da Ismael Bennacer, Rafael Leao, Samu Castillejo, Tommaso Pobega e alla doppietta di un ottimo Kerkez. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature rossonere. SportFace.

Advertising

SkySport : ?? DE PAUL CERCA E TROVA DI MARIA ? L'Argentina sbanca il Maracanã 1-0 ??? HL ?? - SkySport : ? Bonucci segna il gol del pareggio ?? Il Presidente Mattarella esulta così ? - Radio1Rai : 'Siamo campioni d'Europa. Il Tricolore sventola sul tetto d'Europa!' ???????????????????????????? ?? Sul canale YouTube #Rai i go… - infoitsport : VIDEO – Lugano-Inter 5-6 ai rigori (2-2), gol e highlights della partita amichevole - internewsit : VIDEO - Lugano-Inter 5-6 ai rigori (2-2), gol e highlights della partita amichevole - -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sportface.it

LOVRICFACCHINETTID'AMBROSIOSATRIANODominio e ottimi spunti offensivi della formazione genoana, abile ad andare incon un poker apprezzato dai numerosi tifosi presenti. Di seguito glicompleti di Genoa - Stubai, prima ...Il video delle azioni salienti della sfida tra Lugano e Inter, valevole come prima amichevole stagione dei nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi hanno subito l'impeto svizzero, caratterizzato dalle reti d ...Highlights e gol Genoa-Stubai 5-0: amichevole 2021 (VIDEO). by Davide Triolo 19. Il video delle azioni salienti di Genoa-Stubai (5-0), incontro valevole per la prima amichevole estiva del Grifone. Di ...