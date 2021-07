Highlights e gol Atalanta-Maccabi Bnei Reina 1-1 | amichevole precampionato 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 18 luglio 2021) Glie i gol di, partitavalevole per il. La squadra di Gasperini riesce a pareggiare soltanto a due minuti dallo scadere con Colley, che risponde al vantaggio degli israeliani con Amash al 29?. Brusca frenata dunque per una spenta Dea in seguito alla vittoria per 13-0 nella primastagionale contro l’AlbinoGandino. In alto ilcon le azioni salienti. SportFace.