Hamilton vince a Silverstone | strepitoso Leclerc 2Â° sfiora la vittoria per la Ferrari

Hamilton vince a Silverstone, strepitoso Leclerc 2° sfiora la vittoria per la Ferrari (Di domenica 18 luglio 2021) Una grande gara in Gran Bretagna. vince il settevolte campione del mondo della Mercedes che riesce a superare il pilota della Rossa a due giri dalla fine. Polemiche per un contatto tra Hamilton e ... Leggi su today (Di domenica 18 luglio 2021) Una grande gara in Gran Bretagna.il settevolte campione del mondo della Mercedes che riesce a superare il pilota della Rossa a due giri dalla fine. Polemiche per un contatto trae ...

Advertising

SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - Montecarlonews : F1. Tanti colpi di scena a Silverstone, Leclerc sfiora un meritatissimo successo. Vince Hamilton, secondo il monega… - blaco_luca : Hamilton vince la gara al primo giro in cui elimina Verstappen e soprattutto non rientra al pit nonostante i danni.… - AretusaMoro : RT @alexbardi22: Il paladino dei buonisti #Hamilton, sbatte fuori pista #Verstappen, lo manda all’ospedale,10 secondi di penalità, vince la… - FrancaElisa3 : RT @remo_rems: #Hamilton ha mandato #verstappen all’ospedale ,10 secondi di penalità, vince la gara e nemmeno una cazzo di parola per Max!… -