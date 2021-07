Hamilton-Verstappen, il video dell'incidente a Silverstone (Di domenica 18 luglio 2021) Il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è sfociato in uno scontro nel corso del primo giro del Gp di Gran Bretagna sulla pista di Silverstone. Uno scontro nel quale ha avuto la peggio il pilota della Red Bull che toccato da Hamilton nel bel mezzo di una delle curve più insidiose del circuito si è schiantato contro le barriere. (twitter: B24PT) Leggi su panorama (Di domenica 18 luglio 2021) Il duello tra Maxe Lewisè sfociato in uno scontro nel corso del primo giro del Gp di Gran Bretagna sulla pista di. Uno scontro nel quale ha avuto la peggio il pilotaa Red Bull che toccato danel bel mezzo di unae curve più insidiose del circuito si è schiantato contro le barriere. (twitter: B24PT)

F1 : TOP 10 (15 mins to go in FP2) Verstappen Leclerc ?? Sainz Ocon Perez Norris Ricciardo Hamilton Giovinazzi Bottas… - Agenzia_Ansa : FLASH | F1: partenza show a Silverstone, Verstappen fuori e stop gara. Hamilton sperona olandese, Ferrari Leclerc in testa. #ANSA - ZZiliani : Va be’ che la delusione di “It’s coming home” è ancora forte, ma volersi rifare con il GP di #Inghilterra tentando… - ikol22 : @SkySportF1 @SkySport Voi capite niente. Niente ! Niente! Niente ! E’ quella merdina di Verstappen che ha chiuso Ha… - implacata : Verstappen chiude da assassino come SEMPRE, e la colpa è di Hamilton? Ce la fate? #BritishGP -