Hamilton tenta il sorpasso, Verstappen chiude la traiettoria: il contatto (Di domenica 18 luglio 2021) Le immagini del contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen nel primo giro del Gran Premio di Silverstone: l'olandese è finito fuori pista e ha chiuso la gara, per l'inglese 10 secondi di penalità.

CCokina12 : RT @Gianludale27: Hamilton sottolinea quando sia difficile stare in scia e ha lasciato un po' di spazio per far rifiatare le gomme. Con Bot… - Gianludale27 : Hamilton sottolinea quando sia difficile stare in scia e ha lasciato un po' di spazio per far rifiatare le gomme. C… - gifrver : RT @angelro98222847: #silverstone #Hamilton a inizio gara tenta una cosa impossibile. Frustrazione da secondo, non è abituato. https://t.c… - angelro98222847 : #silverstone #Hamilton a inizio gara tenta una cosa impossibile. Frustrazione da secondo, non è abituato. - StefanoBonetto3 : @SkySportF1 Hamilton tenta un sorpasso al limite come ieri Russell con Sainz. Forse più pericoloso perché Hamilton… -