Hamilton: "Incidente con Max? Ho incassato il colpo e ho lottato, ma Verstappen aveva spazio" (Di domenica 18 luglio 2021) In Inghilterra ha vinto otto volte, ma questa è più speciale di altre. Una vittoria al cardiopalma, nel finale, in una giornata in cui è successo di tutto: fortunato ad uscire senza danni dal contatto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 18 luglio 2021) In Inghilterra ha vinto otto volte, ma questa è più speciale di altre. Una vittoria al cardiopalma, nel finale, in una giornata in cui è successo di tutto: fortunato ad uscire senza danni dal contatto ...

Advertising

SkySportF1 : F1, l'incidente di Verstappen con Hamilton nel GP di Silverstone in Gran Bretagna #SkyMotori #F1 #Formula1… - Corriere : Hamilton re di Silverstone. Seconda la Ferrari di Leclerc (beffato al penultimo giro) - FormulaPassion : #F1: #Horner critica #Hamilton per l'incidente con #Verstappen al via del #BritishGP - Sportellate_it : In un Gran Premio segnato dall'incidente al via con Verstappen, Lewis Hamilton dimostra (se ce ne fosse ancora biso… - gizzo97 : RT @corradone91: Ancora #Horner: 'Quella di #Hamilton è una vittoria vuota. Non mi interessa quello che lui e #Mercedes hanno da dire sull'… -