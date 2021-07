Gstaad: Marcora battuto nel turno decisivo delle "quali" (Di domenica 18 luglio 2021) Roberto Marcora è stato eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dello "Swiss Open Gstaad", torneo ATP 250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 18 luglio 2021) Robertoè stato eliminato alficazioni dello "Swiss Open", torneo ATP 250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena ...

