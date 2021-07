Green pass | obbligo in ristoranti | treni | aerei e navi | cosa deciderà il governo martedì

Advertising

borghi_claudio : Di tutte le cretinate che leggo sul green pass sapete qual è la più penosa? 'Io mi sono vaccinato e mi sono sacrifi… - borghi_claudio : 10) IL REGOLAMENTO UE SUL GREEN PASS VIETA DISCRIMINAZIONI E così anche la risoluzione Cons. d'Europa sulle vaccina… - borghi_claudio : 9) DOVE SI E' SPERIMENTATO IL GREEN PASS CI SONO STATI MIGLIAIA DI CONTAGI Ovvio. Il vaccinato può contagiare, se… - Dom_ross1 : RT @ProfCampagna: #Vaccinatevi Non volete le chiusure. Non volete farvi il vaccino. Non volete che il green pass sia obbligatorio. Dunque… - antonionatta : RT @GiorgiaMeloni: Macron propone il Green Pass obbligatorio? Il mainstream e la sinistra italiana accolgono la notizia con giubilo e stend… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Negli ultimi giorni la risalita delle curva epidemica, minacciata dalla variante Delta , continua a preoccupare e al centro del dibattito è l'uso del, allo studio del Cts dalla ...Sanremo - Viareggio Nuovo Green Pass Italia dal 1 agosto: Decreto Covid già giovedì 22 in CdM? Le novità: obbligo per ristoranti (da decidere), multe, modifica parametri e proroga stato d'emergenza ...Guai in vista per il Green Pass. Metà degli italiani non ha il vaccino e i tempi per fare i tamponi variano da regione a regione. Nelle provincie del ...