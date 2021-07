Green pass | obbligo in ristoranti | treni | aerei e navi | cosa deciderà il governo martedì L' esempio di Venezia

(Di domenica 18 luglio 2021) Molti vorrebbero già utilizzarlo ed esibirlo per accedere nei luoghi al chiuso o partecipare a eventi sociali. Ma non riescono a scaricarlo. L'obbligatorietà delancora...

In Italia si discute da giorni sulla possibilità di un inasprimento del, la certificazione che permette di viaggiare liberamente perché sancisce o la vaccinazione completa (le due dosi) o la guarigione dal Covid o il possesso di un tampone negativo certificato.PARIGIin Francia per bar, ristoranti e mezzi pubblici: boom... ITALIA Veneto, rischio zona gialla: nuovo balzo dei contagi, 424 casi... LA STRATEGIA Vaccini in vacanza, nel Lazio open day ...Il bollettino Covid Italia di oggi, domenica 18 luglio 2021, con i dati della Protezione Civile e regione per regione – da Lombardia a Lazio, da Campania a Veneto, da Sicilia a Piemonte – su contagi, ..."È uno strumento per poter lavorare in sicurezza ed evitare la paura di tornare a chiusure o zone con restrizioni. Al contrario di chi fa terrorismo psicologico, il green pass ci rende più liberi ed è ...